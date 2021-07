"Avec la nouvelle prime corona, le Fédéral rate la cible"

Législation dépassée

Selon les signataires, la législation belge est dépassée parce qu' "elle ne permet pas de récompenser de façon rapide et fiscalement avantageuse celui ou celle qui le mérite". Des pays voisins, tels que les Pays-Bas, se montrent plus généreux et plus inventifs sur ce plan. Il est vrai que les solutions ne sont pas nombreuses en Belgique: à part les cadeaux, que les employeurs peuvent octroyer à leurs collaborateurs à l'occasion des fêtes de Noël, Nouvel An et Saint-Nicolas ou lors d'un départ en pension, et les primes d'ancienneté, réservées aux 25 et 35 ans de présence continue dans l'entreprise, il n'y a pas grand-chose dans l'arsenal. Et encore, les cadeaux liés aux fêtes sont-ils limités à 40 euros (exonérés).