Avertir son employeur d'une interruption de carrière peut désormais se faire en ligne

Les travailleurs qui souhaitent demander une forme d'interruption de carrière à leur employeur peuvent désormais le faire en ligne et il n'est donc plus nécessaire de lui envoyer une demande écrite (recommandée), signale l'Office national de l'emploi (Onem) ce vendredi.

Comment ça fonctionne

Désormais, il est possible de le faire via l'application en ligne de l'Onem. "La législation prévoit que vous devez informer votre employeur de votre souhait d'interrompre votre carrière. Le délai varie en fonction du type d'interruption de carrière. Une fois que votre employeur a donné son accord, vous pouvez introduire une demande d'allocations auprès de l'Onem, de préférence en ligne via le portail de la sécurité sociale", explique l'Office national de l'emploi.