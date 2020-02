Avertissement sans frais

Pour la première fois depuis le début de la crise politique qui paralyse l'Etat fédéral, une agence de notation a lancé un avertissement à la Belgique . Certes, Scope Ratings n'est qu'une toute petite agence d'évaluation financière, bien loin des trois géants du secteur que sont Moody's, S&P et Fitch. Mais son analyse de la qualité d'emprunteur de l'Etat belge mériterait l'attention des politiciens qui louvoient devant la difficulté de former une majorité fédérale.

Scope prend acte de l'aggravation du dérapage budgétaire. Selon l'agence de notation, ce dernier pourrait menacer le profil d'emprunteur fiable dont la Belgique bénéficie. La perspective de la note belge a donc été abaissée à "négative" au lieu de "stable". Si la situation ne s'améliore pas, Scope pourrait mettre sa menace à exécution et rétrograder le rating même de l'Etat belge. Un rating moins bon peut avoir des effets sur la charge d'intérêts d'un pays: quand les investisseurs estiment que le profil d'emprunteur d'un Etat se dégrade, ils exigent des intérêts plus élevés pour le risque pris en lui prêtant de l'argent. Résultat: le refinancement de la dette publique coûte plus cher.