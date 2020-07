Avez-vous rentré votre déclaration électronique?

Tax-on-web a séduit près de 20.000 contribuables de plus que l'an passé. Le délai pour rentrer sa déclaration était à minuit ce jeudi.

De plus en plus de contribuables enregistrent leur déclaration d'impôt via Tax-on-web. Le jeudi 16 juillet était la date limite pour remplir une déclaration d'impôts en ligne. Les derniers chiffres de la plateforme indiquent que 1.548.710 personnes ont utilisé la déclaration électronique, contre 1.529.430 en 2019. Il s'agit donc d'une augmentation de 1,3% (+19.280 personnes).