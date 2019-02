Banques | Des risques subsistent pour le secteur financier

Bonne nouvelle: les banques belges ont de manière générale enregistré l’an dernier de meilleurs résultats que la zone euro en moyenne. La rentabilité du secteur bancaire belge, calculée sur base du rendement des fonds propres, est estimée à 8,6%, ce qui est notablement supérieur à la moyenne européenne. En se concentrant davantage sur l’octroi de crédits, souligne la Banque nationale, les banques sont toutefois confrontées à une concurrence plus vive , qui pèse sur leurs marges bénéficiaires et va de pair avec un assouplissement des conditions de crédit.

Le rapport souligne aussi que les banques font face à une hausse des coûts des investissements et à des charges de plus en plus lourdes. La BNB ajoute que si les taux d’intérêt devaient se maintenir encore longtemps à leur bas niveau, cela pèserait sur le secteur.