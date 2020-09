Bart Van Coile (ITAA): "Le secret professionnel doit être garanti"...

L’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables (ITAA) prend officiellement la succession de l’IEC et de l’IPCF.

À partir de ce mercredi 30 septembre, l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables (ITAA) prend officiellement la succession de l’IEC et de l’IPCF, les deux principaux instituts des professionnels économiques. L’ITAA, qui compte près de 15.000 membres, organise l’accès à la profession et veille au respect de la déontologie.