Bientôt le droit de payer sans cash dans tous les commerces

L’an dernier, les paiements électroniques ont bénéficié d’un solide coup de pouce de la crise du coronavirus. Bancontact a enregistré 1,65 milliard de transactions par carte ou via l’application Payconiq, soit 10% de plus qu’en 2019. Les paiements mobiles via smartphone ont remporté un succès sans précédent, avec 125 millions de transactions en 2020, ce qui représente une hausse de 88% en un an.