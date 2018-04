Bonnes nouvelles pour la croissance belge

Prévision plus optimiste du FMI pour l'économie belge. Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance pour la Belgique et table sur une croissance de 1,9% du PIB en 201 8, et de 1,7% l'an prochain.

L'institution prévoyait précédemment des chiffres de 1,6% et 1,5%. Cette prévision est un peu plus optimiste que celles de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du Bureau du plan, qui s'attendaient respectivement à une croissance de 1,7% et 1,8% cette année.