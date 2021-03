Bouchez relance le débat sur un revenu universel

L'allocation universelle pourrait être un élément de base d'un nouveau pacte social et fiscal à l'horizon 2030, estime le président du MR.

C’est un débat très ancien qui de temps à autre refait surface, et pas toujours là où on l’attend. Cette fois en effet, c’est le MR, par la voix de son président Georges-Louis Bouchez, qui plaide pour l’instauration de l’allocation universelle. Appelé aussi revenu de base, le principe consiste à verser une allocation chaque mois à tous les citoyens, sans condition de ressource ni obligation de travail .

Il s’agit d’une idée qui ne fait pas partie du programme du MR mais sur laquelle Bouchez voudrait lancer le débat dans le cadre d’un nouveau pacte social et fiscal belge qu’il souhaiterait voir aboutir en 2030, pour les 200 ans de la Belgique. Dans son discours de Nouvel-An, Bouchez avait d’ailleurs suggéré de soumettre un tel pacte à une consultation populaire nationale.

Jeudi soir, Bouchez a débattu de l’allocation universelle avec l’ancien candidat socialiste à la présidentielle française Benoît Hamon et le philosophe libéral français Gaspard Koenig, tous deux acquis au principe.

Que propose le patron du MR concrètement ? Dans son livre "L’aurore d’un nouveau monde", il plaide pour un montant de 1.000 euros par mois, ce qui revient à environ 100 milliards d’euros par an . L’allocation universelle se substituerait à toutes les autres allocations (chômage, pensions, allocations familiales, bourses d’études, etc.). D’après Bouchez, l’opération s’autofinancerait ainsi à hauteur de 70%.

"On pourrait décider de travailler, mais aussi de se former, d’entreprendre ou de se consacrer à d’autres besoins dans la société."

Dressant le constat de "l’échec des stratégies de redistribution de la social-démocratie", Benoît Hamon plaide, lui, pour un montant de 750 euros . "Mais pas du jour au lendemain. Il faut construire cela pierre par pierre, comme on a bâti la sécurité sociale après la guerre."

Les promoteurs du système y voient un puissant moyen de lutte contre la précarité. "C’est aussi une forme de liberté retrouvée", assure Bouchez. "On pourrait décider de travailler, mais aussi de se former, d’entreprendre ou de se consacrer à d’autres besoins dans la société."

Deux modèles

C’est le modèle libéral. À gauche, on préfère généralement un modèle avec un revenu plus modeste, aux alentours de 500-600 euros, mais qui coexisterait avec la sécurité sociale . Une personne qui serait au chômage toucherait ainsi le revenu universel, de même qu’un pourcentage du salaire de l’emploi qu’elle aurait perdu.

Par contre, elle estime qu’il serait utile de plancher sur l’instauration d’une branche de la sécurité sociale dédiée aux jeunes, à l’instar de la pension pour les plus de 65 ans. "Les jeunes passent souvent à travers les mailles du filet de la sécurité sociale, parce que tout est très compliqué pour eux, et ils ont dès lors du mal à accéder à l’indépendance financière." Or les jeunes ont été particulièrement touchés financièrement par la crise sanitaire.