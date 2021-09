Bruno Colmant: "Cette crise de l'offre va provoquer des chocs sociaux...

Nombre de matières premières ou composants ne parviennent plus aux entreprises ou coûtent trop cher. Avec pour conséquence des pénuries de produits finis. L'économiste Bruno Colmant analyse ce phénomène qui va compliquer nos vies.

Toute crise a ses répercussions. Alors que le monde est toujours embourbé dans la crise du Covid, il doit aussi faire face à des prix de l'énergie en forte hausse. Et le cumul de ces deux problèmes entraîne la raréfaction de certains biens.

L'économiste Bruno Colmant, professeur à l'ULB et à l'UCL, membre de l'Académie royale de Belgique, analyse cette crise de l'offre dont l'impact commence déjà à se faire sentir.

Dans la foulée de la crise énergétique, on entre visiblement dans une crise de l'offre...

Tout à fait, on y arrive. La demande de nombreux biens est importante et l'offre s'adapte au moyen d'une augmentation des prix. On observe une raréfaction de nombreux produits, notamment en provenance de Chine. Mais le problème est mondial. Par exemple, BASF à Anvers réduit sa production d'ammoniac en raison des prix élevés du gaz naturel.

Quels sont les secteurs touchés?

Tous les secteurs! D'abord ceux à haute densité énergétique, confrontés directement à l'augmentation du prix du charbon, du gaz ou du pétrole et qui doivent reporter cette hausse sur les prix de vente. Et au bout de la chaîne, on retrouve des entreprises qui ne vont plus pouvoir produire des biens de consommation directe. Certaines ont déjà renoncé à publier leur traditionnel catalogue de Noël. L'industrie des jouets, notamment, est touchée de plein fouet. Mais le secteur alimentaire aussi, qui doit composer avec l'augmentation du prix de ses matières premières habituelles telles que le cacao, le café, l'huile...

Certaines entreprise ont déjà renoncé à publier leur traditionnel catalogue de Noël. Bruno Colmant Economiste, professeur à l'ULB et à l'UCL, membre de l'Académie royale de Belgique

N'oublions pas les pénuries de composants électroniques, qui causent des retards dans la livraison de voitures ou la disparition de certaines options. Au final, certains véhicules ne sont plus achetables.

Cette raréfaction des biens va avoir des conséquences à différents niveaux. Comment la population va-t-elle vivre cela?

Le pouvoir d'achat de la classe moyenne et des populations plus précarisées se réduit, ces personnes ne pourront plus acheter certains biens difficiles à trouver. Il y aura des chocs sociaux!

Mais la hausse des prix de l'énergie n'est pas la seule en cause...

Il y a aussi un rattrapage de la consommation après la crise sanitaire et le pouvoir d'achat monétaire injecté par les États suite au Covid, comme le chèque offert aux Américains. Autre cause, les difficultés d'approvisionnement pour tout ce qui vient de Chine, avec les fermetures d'usine, le manque de disponibilité des containers...

Peut-on sortir rapidement de cette crise?

Une crise a toujours une solution. Mais face à une augmentation des prix comme on la connaît aujourd'hui, on ne peut qu'être face à un début d'inflation durable. La seule incongruité, ce sont ces taux d'intérêt qui ne montent pas...

Face à une augmentation des prix comme on la connaît aujourd'hui, on ne peut qu'être face à un début d'inflation durable.

Et donc, comment en sortir?

Pour résoudre les pénuries de biens, il faut résoudre la crise énergétique.

Les États vont devoir agir. Geler certains prix, injecter du pouvoir d'achat. Pour résoudre les pénuries de biens, il faut résoudre la crise énergétique. Le problème est mondial, mais en Belgique, il faudra passer par une modification de l'indice des prix à la consommation pour refléter la réalité. On devrait aussi donner des chèques énergie et augmenter les tarifs des aides sociales. La France et l'Espagne se positionnent déjà, mais chez nous, ça tarde. C'est pourtant un problème urgent, c'est le sujet majeur de l'année et des années à venir.

Craignez-vous des répercussions sur les marchés financiers?

Les consommateurs des classes moyenne et défavorisée, les travailleurs et les épargnants vont être les premières victimes de la situation actuelle.

Non, les banques centrales financent les marchés avec des taux d'intérêt quasi nuls, alors que ces taux devraient refléter une inflation anticipée. Cela permet de protéger, pour le moment, les investisseurs face à cette crise. Si un jour les taux d'intérêt augmentaient fortement, cela changerait la donne. Mais je ne vois pas pourquoi cela arriverait, puisque plus les États sont endettés, plus les banques centrales les aident avec des taux bas.

Le risque social est bien plus important. Les consommateurs des classes moyenne et défavorisée, les travailleurs et les épargnants vont être les premières victimes de la situation actuelle.

Le contexte actuel ne pourrait-il pas favoriser la transition énergétique?

Non, au contraire. Les prix du gaz, de l'électricité, du charbon augmentent; on voit qu'on utilise de plus en plus l'économie polluante... Tout ce qui touche à la transition énergétique risque désormais de faire peur.

Tout ce qui touche à la transition énergétique risque désormais de faire peur.

Comment le secteur immobilier va-t-il encaisser la pénurie de certainss matériaux?

Là, justement, je vois un impact positif! Cette crise va contribuer à alimenter la transition vers des matériaux innovants, avec des bâtiments passifs, éco-responsables. Et pour favoriser cela, une mesure fiscale serait très utile. Je pense aux primes pour isoler les logements et les bâtiments publics.