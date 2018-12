C'est en Belgique que le coût salarial progresse le moins

Eurostat a calculé la progression du coût salarial pour le troisième trimestre de cette année. Verdict: la Belgique figure en bas du classement, avec un coût salarial de seulement 1,4% pour l’économie marchande, et 0,8% dans le non-marchand. Avec une moyenne de 1,2%, la Belgique est nettement en dessous du coût salarial affiché dans la zone euro (2,5%).

Voilà une nouvelle statistique qui va donner encore un peu plus d’ardeur aux syndicats (s’ils en ont seulement besoin…) à l’aube du démarrage des négociations pour un nouvel accord interprofessionnel…

D’après Eurostat, c’est en Belgique que le coût de la main-d’œuvre a le moins progressé au 3e trimestre 2018 , à un an d’écart (comparé avec le 3e trimestre 2017).

Et que nous apprend Eurostat? Qu’en Belgique, ce coût de la main-d’œuvre n’a augmenté que de 1,2% (1,4% pour l’économie marchande, 0,8% pour l’économie non-marchande). Ce qui place notre pays en queue du peloton européen, avec une progression nettement inférieure à la moyenne de la zone euro (2,5%) et de l’UE28 (2,7%)…

Ce sont dans les pays de l’Est que les coûts salariaux ont le plus progressé: 13,9% en Roumanie, 13,2% en Lettonie, 10,7% en Lituanie. Et chez nos voisins directs, qu’en est-il? En France, le coût salarial horaire a progressé de 2,3%, en Allemagne de 2,7% et aux Pays-Bas de 1,8%.