La croissance du secteur de la construction en 2017 devrait s'intensifier cette année. Selon les chiffres de la Confédération Construction, le volume des travaux pourrait progresser de plus de 3% en 2018, contre 2% l'an dernier. "Tous les indicateurs sont au vert pour les particuliers et c'est le moment de construire ou de rénover", assure Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la confédération.

La Belgique traverse une phase de haute conjoncture et plusieurs facteurs favorables laissent présager un avenir positif pour le secteur.

→ Le carnet de commandes est rempli. Les entreprises sont actuellement assurées d'environ 5,9 mois d'activité en moyenne, contre 5,6 l'année dernière et 5,5 il y a deux ans.

→ L'emploi progresse avec une hausse de l'emploi. Entre le quatrième trimestre de 2016 et le troisième en 2017, 1.900 emplois ont été créés (800 salariés et 1.100 indépendants) après la perte de quelque 20.000 salariés entre 2011 et 2015.