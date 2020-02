CD&V et Vld embraient autour des voitures de société plus vertes

Parce que la question est délicate, une approche graduelle est suggérée. En cas d'avancée, cinq ans seraient laissés aux entreprises pour passer à l'électrique. Ce ne serait qu'à compter de 2028 que les voitures de société jugées polluantes seraient alors imposées comme toute autre rémunération, versement de cotisations sociales et patronales ordinaires à la clé, et non plus soumises à une seule "cotisation de solidarité" - avec des frais afférents également en partie déductibles de l’impôt des sociétés.