Carrefour fait repartir les licenciements collectifs à la hausse

→ Il s’agit du grand distributeur Carrefour , qui a prévu 1.233 licenciements collectifs dans ses hypermarchés et ses services centraux. Sans cela, le bilan aurait été aussi bon qu’au début de l’année 2017. Du coup, la distribution est évidemment le secteur le plus touché, avec 1.462 postes, loin devant le transport (au sens large), avec 431 postes.

C’est la deuxième fois que Carrefour lance un programme de licenciements collectifs depuis que le SPF compile la statistique en 2009. La filiale du géant français avait frappé beaucoup plus lourdement en 2010 en annonçant 3.363 départs dans ses hypermarchés et 1.301 autres dans ses supermarchés .

Les autres licenciements collectifs importants au premier trimestre 2018 émanent de plusieurs autres secteurs: 121 emplois menacés chez Nyrstar, dans le secteur des métaux de base ; 96 chez Sanoma (médias) ; 133 postes chez deux fournisseurs de l’usine Volvo Gent, Adient Belgique et Faurecia; 317 chez Medtronic, un distributeur de matériel médical ; et 71 chez Nortek Menen (chauffage). On notera aussi les 19 licenciements annoncés à l’abattoir Verbist d’Izegem, celui qui avait souffert, six mois plus tôt, de l’impact d’un reportage à charge sur les mauvais traitements des animaux.