Certificats numériques et coordinateurs pour remettre les malades de longue durée au travail

Remettre progressivement au travail les malades de longue durée , qui sont actuellement 500.000 en Belgique, c'est l'un des projets de Frank Vandenbroucke . Appelé à s'expliquer sur son plan en Commission des Affaires sociales ce mercredi matin, le ministre de la Santé a rappelé que ces questions étaient toujours en discussion au sein du gouvernement , sans décision au stade actuel, et que la prudence s'imposait de sa part.

Des coordinateurs au sein des mutuelles

Le ministre de la Santé publique a quand même levé le voile sur certains détails. Son projet est construit autour de coordinateurs au sein des mutuelles. Le ministre de la Santé voudrait aussi impliquer les employeurs et des Régions "parce que les ministres régionaux doivent faire en sorte que les personnes renseignées par le Fédéral comme demandeurs de réintégration aboutissent dans une procédure déterminée par les Régions. "

L es médecins, les mutuelles et les patients concernés seront aussi responsabilisés. Tout ce processus exigera un nouveau flux d'information, à déterminer. L'Inami devra modifier son fonctionnement.

"Juste un changement de culture!"

Frank Vandenbroucke a rappelé que la possibilité de reprendre le travail après une reconnaissance d'incapacité existait déjà , avec une réduction de l'allocation, qui peut être cumulée au salaire. "Mais ça ne se fait pas souvent , or plus vite gens reprennent leur travail, mieux c’est pour toutes les parties. Il n'y a pas de nouvel instrument qui soit nécessaire, mais il faut un changement de culture! "

"On travaille à des fiches «retour au travail», que le généraliste peut consulter pour décider de la réintégration, avec un renvoi vers un éventuel coordinateur de travail."

Les débats actuels tournent autour du rôle à jouer par le généraliste , qui "doit être plus conscient de ce que ça vaut, un certificat médical. On travaille à des fiches «retour au travail», que le généraliste peut consulter pour décider de la réintégration, avec un renvoi vers un éventuel coordinateur de travail."

Un certificat numérique

Le ministre Vandenbroucke a expliqué que le but était d'arriver à une fit note, un certificat numérique comprenant des cases supplémentaires relatives au travail qui pourrait être repris par le malade .

Pas de nouveau certificat en tant que tel donc, mais de la digitalisation, un nouveau flux d'information et des coordinateurs pour les trajets de réintégration, qui ne doivent pas être les médecins-conseils. "On ne peut pas être expert dans l'évaluation de l'incapacité et dans la réintégration!"