Ces 16 milliards de francs belges qui dorment...

La Belgique est passée à l'euro depuis 2002. Le francs belges, on n'en parle plus, sauf pour évoquer l'inflation des prix. Pourtant, le franc belge n'a pas vraiment disparu. Il en reste encore carrément 16 milliards dans la nature. Tout cet argent n'a toujours pas été échangé contre la nouvelle monnaie, révèle la Banque nationale de Belgique (BNB). Pourquoi? Oubli. Nostalgie. Collection... Selon le porte-parole de la BNB Geert Sciot, ces bons vieux francs sont thésaurisés en Belgique ou à l'étranger, ont été jetés ou détruits. Il s'agit surtout de billets de 100 et 200 francs.