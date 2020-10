Cette fois, c'est vraiment différent

Est-ce grave, docteur ? La réponse à cette question est venue la semaine dernière lors des réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Aujourd’hui, les États doivent tout mettre en œuvre, absolument tout, pour éviter une longue et profonde récession économique. Ils doivent mobiliser des ressources pour les soins de santé, soutenir l'économie et entretenir une confiance sérieusement ébranlée. Et tout cela passe par un endettement accru. Et dans la mesure où les taux d’intérêt se situent à des niveaux négatifs dans certains pays - c’est le cas en Belgique -, cela facilite grandement les choses. Ce discours est tenu par les responsables du FMI, une organisation qui a pourtant défendu pendant des décennies des mesures d’austérité et d’orthodoxie budgétaire. Visiblement, cette crise du coronavirus a renversé quelques forteresses dans la pensée des institutions de Washington. "L’austérité a été enterrée", ont même clamé certains.