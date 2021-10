Changement en vue pour payer la visite chez le médecin et le dentiste

Seuls les honoraires des consultations chez les médecins et dentistes pourraient prochainement être facturés aux patients. La mutualité paierait le reste du montant directement au médecin.

Le système de remboursement pourrait bien changer prochainement. Le comité de l'assurance soins de santé de l'Inami (l'Institut national d'assurance maladie-invalidité), voudrait que tous les médecins et dentistes puissent décider de ne facturer que leurs honoraires , le montant que les patients doivent effectivement payer, selon De Standaard et Het Nieuwsblad.

Le principe du tiers payant évoluerait donc: ce serait la mutualité, et non plus le patient, qui paierait le reste du montant, directement au médecin.