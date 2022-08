Charles-Éric Winandy: "Avec moveUP, nous avons essuyé les plâtres"

C'est la première application de santé mobile dont l'usage est (temporairement) remboursé par l'Inami. Retour sur ce parcours du combattant avec son fondateur.

Il a fallu un peu le chercher, dans tous ces coins et recoins aménagés au sein de l'espace de coworking signé Silversquare et planté juste en face de la Gare Centrale, à Bruxelles. Mais il est bien là, attablé avec ordinateur et casque de vélo. Charles-Éric Winandy, directeur et cofondateur de moveUP, qui a décroché la palme de première application médicale dont l'usage est – temporairement – remboursé par l'Inami.

Une aventure entamée fin 2015, même s'il a fallu attendre 2017 pour qu'il s'y lance à plein temps. Le point de départ? Le questionnement du médecin de la bande. "Chirurgien orthopédique, il s'interrogeait sur la variabilité des résultats chez ses patients." Dans le viseur, le placement d'une prothèse du genou ou de la hanche. "En Belgique, on en compte environ 60.000 par an. Âge moyen de la personne opérée: 65 ans."

Rééducation personnalisée

Interroger et suivre les patients: cela démarre avec de bons vieux questionnaires papier, qui migrent ensuite sur tablette. "Une des problématiques principales est celle des douleurs chroniques. Un an après une opération du genou, on compte encore 20 à 30% de personnes se plaignant de douleurs, signe que l'intervention n'a pas tout résolu."

Voilà donc l'idée fondatrice du moveUP: offrir un trajet de rééducation personnalisé. "On s'est rendu compte que la rééducation n'était pas toujours adaptée au niveau d'activité physique de la personne, et à son mode de vie. Résultat des courses, pour une personne sédentaire: raideurs et risques de thrombose. Cette personne-là, il faut la stimuler. Pour une personne à tendance hyperactive, des soucis inflammatoires, parce qu'elle ne laisse pas le temps à son corps de récupérer. Cette personne-ci, en revanche, il faut limite la freiner."

"Mobile health call"

La machine est lancée, les premiers "trackers" d'activité sont distribués, avec des objectifs de pas à effectuer et des exercices personnalisés. Le coup d'accélérateur vient des autorités: en 2016, Maggie De Block (Open Vld), alors ministre de la Santé, lance le "mobile health call", auquel la jeune pousse prend part. "C'était génial, sourit Charles-Éric Winandy: en six mois, nous avons pu démontrer notre efficacité thérapeutique. L'Inami a financé une étude impliquant trois hôpitaux et deux cents patients, qui a délivré de très bons résultats."

La suite tient du parcours "classique" de la start-up: levée de fonds, développement de la société, amélioration de l'application. "Nous obtenons notre marquage 'CE', ce qui fait que nous sommes prêts à commercialiser." Avec un hic, toutefois: pour tout ce qui a trait au remboursement, c'est le grand saut dans le vide. Chez moveUP, on tente une sorte de passage en force. "Nous avons demandé un avis juridique et commencé à utiliser les codes de kiné classique."

Avec un certain succès. "En 2018, nous collaborons avec une dizaine d'hôpitaux et voyons arriver une petite centaine de patients par mois." De quoi se mettre à engager des kinés en interne pour le suivi des patients. Et déposer un dossier de demande de remboursement auprès de l'Inami. "Il n'existait encore aucun document type, nous avons dû monter le dossier nous-mêmes."

Les choses se compliquent

C'est en 2019 que les soucis ont débuté, situe le patron. Les mutualités calent sur l'usage du code pour la kiné "classique". Et l'Inami ferme la porte aux téléconsultations, ce qui mène tout ce petit monde devant le Conseil d'État. Avec cette avancée, tout de même. "Nous avons commencé à parler du cadre pour le remboursement." Il est question d'atterrir pour la fin 2019. Puis une vague nommée covid déferle sur le monde, chamboulant les priorités et plaçant les téléconsultations au sommet de celles-ci.

Le dossier se remet à bouger début 2021, lorsque démarre l'étude devant prouver l'intérêt socioéconomique de moveUP. "Une énorme étude randomisée, avec une quinzaine d'hôpitaux et, initialement, devant compter mille patients. Horriblement complexe: nous en sommes à 40%; l'Inami a accepté que l'on cesse d'inclure des patients au 30 septembre 2022." En attendant le verdict, prévu pour la fin 2023, l'Inami a décidé de temporairement rembourser l'usage de l'application. "Trois mois d'utilisation plus les honoraires du kinésithérapeute, voilà qui revient à environ 750 euros, remboursés à 80%."

"D'une complexité folle"

Le tout, avec une bonne dose de complexité. "Pour un suivi normal, il suffit d'une prescription de kiné réalisée par le chirurgien; un seul code suffit pour toute la rééducation. Mais pour passer via moveUP, il y a 23 codes différents. L'optique initiale était d'éviter les abus, je comprends bien. Mais la difficulté est telle que les mutualités ne s'y retrouvent pas, qu'il y a plein d'erreurs et que des gens abandonnent en cours de route. Et nous nous retrouvons avec moins de patients qu'avant le commencement de l'étude."

Déjà qu'il n'est pas évident de convaincre les prestataires de soins de monter à bord. "Parce que cela implique une nouvelle manière de travailler, explique Charles-Éric Winandy. C'est un milieu assez conservateur, qui a besoin d’incitants pour adopter les nouvelles technologies." Alors si vous rajoutez une couche d'imbroglio administratif... "Mais bon, avec moveUP, nous avons été des précurseurs et avons essuyé les plâtres. Ceux qui se lancent maintenant sont sans doute confrontés à moins de problèmes."

Cap sur les US!

On s'en veut un peu de recourir à un vieux proverbe, mais "chat échaudé craint l'eau froide". Après les hanches et les genoux, moveUP s'est lancée dans la chirurgie bariatrique. Interrogation à la clef. "Voulons-nous vraiment nous relancer dans un processus si compliqué pour le remboursement, tout cela pour finir avec moins de patients?" Voici donc l'approche qui prévaut pour l'heure en Europe: se passer de codes de remboursement "sur-mesure". "Nous utilisons les codes de la téléconsultation." Que ce soit en Allemagne, en France ou en Belgique.

Belgique où la mesure de la qualité des soins ne fait pas encore partie des habitudes. "On mesure plein de choses, mais pas la qualité des soins: le taux de survie et de réopération ne dit rien en orthopédie. On ne sait pas si le patient est satisfait ou s'il crève de mal. Les solutions numériques ouvrent la porte à la collecte d'informations sur la satisfaction des patients, mais cela suscite des réticences."

En attendant, la société a franchi l'Atlantique. "Nous nous développons sur le marché américain. On ne peut pas se permettre d'attendre sept ans pour chaque pays européen, avec des règles différentes à chaque fois." Cela étant, Charles-Éric Winandy tient à être de bon compte. "C'est sûr que le fait d'être remboursé en Belgique nous a donné de la visibilité et de la crédibilité."

La Belgique, pas si mal!

Parce que malgré le parcours du combattant évoqué, tout n'est pas si mal en Belgique. "L'écosystème est super dynamique, il y a plein de start-ups qui se développent." L'air de rien, l'accompagnement et le financement publics font la différence. "C'est un peu le paradoxe: il existe plein d'initiatives développées en Belgique et qui décollent à l'étranger."

C'est un fait: du soutien financier, moveUP en a reçu. "La Flandre a financé à 50% le développement de l'application. À Bruxelles, nous avons reçu un subside à 50% pour avancer sur l'analyse de la marche via la caméra du smartphone, afin d'adapter les exercices en fonction de l'évolution du patient. En Flandre, nous avons également été soutenus sur la partie 'motivation' liée à la chirurgie bariatrique. Tout ce qui a trait au développement et au financement fonctionne très bien!" C'est du côté "mise en pratique" qu'il serait nécessaire d'huiler les rouages.