Charles Michel assume sa taxation des comptes-titres

"Il est normal que ceux qui ont les épaules plus larges contribuent plus largement", a plaidé le Premier ministre lors d’une conférence qu’il a donnée mardi au Cercle Gaulois. Et il a été très applaudi.

Une équipe qui joue à domicile doit parfois attendre les arrêts de jeu pour inscrire son goal. Il en va donc du football comme de la politique et c’est bien dans les dernières minutes de la conférence qu’il donnait mardi midi devant le très sélect Club Gaulois (qui n’est pas une équipe de foot), que le Premier ministre Charles Michel a inscrit le sien.

"Monsieur le Premier ministre, comment se fait-il que votre gouvernement soit le premier gouvernement belge à nous imposer une taxation du capital?" .

Devant un parterre de chefs d’entreprise, diplomates, avocats et financiers – actifs ou retraités –, Charles Michel a dû répondre à cette question qui en taraude plus d’un. "Monsieur le Premier ministre, comment se fait-il que votre gouvernement, cette coalition de droite que vous dirigez, soit en fait le premier gouvernement belge à nous imposer une taxation du capital?" Applaudissements (très) nourris dans l’assemblée pour la question.

Et réponse: "En Belgique, notre gouvernement est issu d’un système proportionnel, j’ai l’obligation en permanence d’avoir une majorité parlementaire derrière mon gouvernement et les décisions sont le fruit de compromis, je n’y peux rien, le système belge fonctionne ainsi. À un moment donné, dans l’opposition mais aussi au sein de la majorité, des appels se sont fait entendre pour que nous travaillions à une refonte de la fiscalité. Bien entendu, nous l’avons fait, en faisant baisser la pression fiscale et parafiscale sur le travail de 5,4 milliards. Mais la demande a été également de rendre notre fiscalité plus équitable, que ceux qui ont les épaules plus larges contribuent de manière plus large et que ceux qui ont les épaules moins larges le fassent un peu moins."

"Je le dis: c’est grâce à ce mécanisme que nous avons évité un cadastre des fortunes, un cadastre du patrimoine et une taxation des plus-values." Charles Michel

Et Charles Michel de poursuivre: "Dès lors, nous avons mis en place ce mécanisme qui ne touche qu’une partie minoritaire de la population en prélevant 0,15% sur les comptes-titres à 500.000 euros (750 euros, NDLR). J’assume. Mais je le dis: c’est grâce à ce mécanisme que nous avons évité un cadastre des fortunes, un cadastre du patrimoine et une taxation des plus-values. Je suis convaincu qu’une taxation des plus-values aurait été nocive pour notre économie et l’entreprenariat. On verra ce que cette taxe rapportera mais, franchement, je vous demande de mettre ces quelques centaines de millions d’euros en perspective par rapport aux milliards que nous avons injectés dans l’économie." Pause. "Evidemment, j’imagine que personne ici n’est concerné par cette taxe." Rires. Et applaudissements.

Rester au gouvernail

Pour le reste, le Premier ministre a déroulé – nouvelle métaphore footballistique – en brossant un tableau socio-économique de l’action de l’exécutif fédéral.