Comme Colruyt, Jumbo entend pratiquer les prix les plus bas du marché

Cette carte de visite confirme le positionnement de Jumbo sur le segment des prix les plus bas. "Every Day Low Price", selon la formule adoptée par le groupe brabançon pour décrire sa stratégie commerciale sur son site Internet.

En dix ans, Jumbo s'est envolé

Fondé en 1921 par la famille van Eerd, le groupe Jumbo encore dirigé par un de ses descendants, Frits van Eerd, connaît depuis plus de dix ans un développement spectaculaire. Son chiffre d'affaires a bondi, passant de 972 millions d'euros en 2006 à 7 milliards d'euros l'an dernier . Un changement d'envergure réalisé essentiellement grâce à des fusions et acquisitions.

En outre, la société brabançonne n'est pas en reste dans le domaine des ventes en ligne. Quelque 200 collaborateurs, techniciens et informaticiens , ont été recrutés pour accélérer la croissance des revenus du commerce en ligne. Ceux-ci qui ont déjà augmenté de 100 % entre 2016 et 2017, se sont de nouveau apprécié des deux tiers sur le premier semestre 2018.

Colruyt voit rouge

La rivalité entre les deux groupes familiaux risque de tourner à une guerre des prix sans merci. Le directeur financier de Colruyt, Marc Hoffman, a récemment confirmé que la stratégie promettant de pratiquer les plus prix les plus bas , resterait d'actualité dans la cas où Jumbo s'implanterait en Belgique.

De l'avis des observateurs, Jumbo disposerait de plusieurs longueurs d'avance sur son concurrent. Ainsi en matière d'achats, le distributeur qui s'achalande aux Pays-Bas, va bénéficier des prix plus bas qui y sont pratiqués. Quant à l'assortiment, celui du néerlandais est beaucoup plus vaste que celui Colruyt qui, pour des raisons de prix, propose un nombre d'articles restreint aux consommateurs. Entre le prix des produits et la variété des articles, le client n'aura plus qu'à choisir.