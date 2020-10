Comment consommer pour favoriser la relance?

Le bas de laine d'environ 20 milliards d’euros d'épargne forcée des ménages en 2020 devrait permettre de relancer la demande intérieure, une fois qu'on aura trouvé un vaccin et que la situation sanitaire sera normalisée. C'est ce qu'affirme le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch, auditionné ce mardi à la Chambre.

Reste à voir comment mobiliser cette épargne et vers où la canaliser? La façon la plus naturelle de rediriger cette épargne vers l'économie, c'est de la consommer. Mais comment consommer intelligemment d'un point de vue économique? Comment garantir à la consommation le meilleur effet multiplicateur?

Valeur ajoutée et effet multiplicateur

L'économiste ne plaide pas pour autant pour le repli protectionniste. "Sur le long terme, une petite économie ouverte comme la Belgique a besoin d'échanges internationaux. Mais si on veut donner un coup de fouet immédiat, et favoriser une relance rapide, l'option d'acheter un produit qui génère une importante valeur ajoutée en Belgique sera la plus intéressante."