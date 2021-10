Comment des héritiers de Solvay ont dissimulé leurs actions dans des sociétés offshore

Ce mardi, on apprend, dans les journaux Le Soir De Tijd et Knack, que d es membres de la famille Solvay ont constitué une toile de sociétés offshor e, de façon à ce que cela n'apparaisse jamais dans les registres de l'entreprise,

Regroupées dans Solvac , près de 2.300 personnes apparentées aux fondateurs historiques du géant de la chimie belge Solvay détiennent aujourd'hui encore des actions de la société dont la valeur dépasse les 2,5 milliards . À la tête de Solvac, on trouve Bernard de Laguiche , arrière-arrière-petit-fils d'Alfred Solvay, rappellent les journaux belges participants au consortium CIJI.

Un labyrinthe de sociétés

Bernard de Laguiche, est aussi l'ex-directeur financier et ex-administrateur de Solvay. Entouré par plusieurs membres de sa famille (sa mère, ses sœurs, ses enfants, son oncle et plusieurs cousins/cousines), il se serait constitué un labyrinthe de sociétés offshore aux quatre coins du monde. Les journaux citent le Liechtenstein, le Panama, les îles Vierges, Singapour et la Nouvelle-Zélande.