Comment des prisonniers allemands ont aidé à relancer l'économie belge en 1945

Si la Belgique a pu relancer aussi rapidement son économie au sortir de la guerre, en 1945, ce n’est pas seulement grâce aux immenses ressources du Congo, mais aussi par la mise au travail de dizaines de milliers de prisonniers de guerre allemands dans les mines du Borinage et du Limbourg. C’est sur ce pan méconnu de l’histoire de notre pays que se sont penchés Pierre Muller , doctorant en histoire à l’UCL, et Didier Descamps , commissaire de l’exposition "Le camp de prisonniers allemands de Ghlin-Erbisœul".

C’est à Erbisœul en effet, localité située dans le Borinage, qu’était installé le plus grand camp d’internement de prisonniers de la Wehrmacht, plaque tournante d’un système pénitentiaire mis au service de la relance économique du pays. Sur les 64.000 prisonniers de guerre allemands en Belgique, 52.000 sont passés par Erbisœul. Pour le gouvernement d’Achille van Acker , il s’agissait de gagner "la bataille du charbon " . Les prisonniers inaptes au travail minier étaient affectés dans la métallurgie, les cimenteries et les forêts ardennaises pour la réalisation du bois de soutènement des galeries de mine.

En 1947-1948, les prisonniers allemands ont été renvoyés chez eux et remplacés par des travailleurs italiens dans le cadre de l’accord conclu entre l’État belge et l’État italien.

Au total, l’opération s’est avérée rentable à la fois financièrement et économiquement. Entre janvier 1945 et décembre 1946, la Belgique a affiché la plus grande croissance industrielle d’Europe. On a parlé de miracle économique belge.