Comment faire redémarrer la compétitivité de la Belgique?

Une belle histoire

"That's the good part of the story", plaisante José Ángel Gurría. Car oui, l'OCDE confirme les bonnes performances de la Belgique, qui font de la Belgique une des économies les plus productives au monde. " En une heure, un travailleur belge crée 35% de valeur en plus qu'un travailleur moyen des pays de l'OCDE ", se félicite Wouter Beke. Un statut qui ne navigue pas seul et est accompagné d'une flopée d'avantages: salaires élevés, bon équilibre général entre vie privée et professionnelle, citoyens formés, entreprises lancées dans la digitalisation, etc.

Mais il y a un "mais"

"However", poursuit le riant secrétaire général. Car oui, il y a un "mais". Et un fameux. Si le recul du taux de la croissance de la productivité est un mal généralisé, qui frappe partout dans le monde, la Belgique est particulièrement touchée. Jugez plutôt. Entre 1980 et 1998, la productivité belge grimpait, bon an, mal an, de 2,1%, au même rythme que celle de ses voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) ou celle des pays à hauts revenus de la zone OCDE. Depuis, cette croissance annuelle est tombée à 0,8%, contre 1% pour les voisins et 1,4% dans les pays à hauts revenus de la zone OCDE. Un recul qui fait encore plus mal si l'on se penche sur la dernière décennie: entre 2007 et 2018, la productivité n'a crû que de 0,3% par an en Belgique. Si la Belgique avait gardé ce rythme de 2,1%, sa productivité serait de 20% à 25% plus élevée à l'heure actuelle.