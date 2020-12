Comment le Covid a accéléré le changement dans les soins de santé...

La crise sanitaire a permis l'introduction d'innovations organisationnelles et procédurales dans les soins de santé.

La crise du Covid a agi comme un formidable accélérateur, en montrant qu’il y a moyen de réformer en un temps record un système de santé belge que l’on pensait figé dans ses lourdeurs héritées du passé. C’est ce que constate le rapport Health Prospecting 2020, réalisé par la banque ING en collaboration avec Antares Consulting, un cabinet conseil spécialisé dans le domaine des soins de santé, basé à Barcelone.

Quatre exemples illustrent cette adaptabilité que l’on ne soupçonnait pas jusqu’ici mais qui a été provoquée par l’état d’extrême nécessité lié à la pandémie. Nécessité fait loi, en quelque sorte.

Télémédecine

Lors de la première phase de la crise sanitaire, les médecins ont fourni plus de 3,5 millions d'avis par téléphone. Et dès le 16 mars, les médecins ont été autorisés à facturer 20 euros ces téléconsultations effectuées pendant le confinement.

Réclamée depuis de nombreuses années par les praticiens, la télémédecine a enfin reçu un cadre légal. L’Inami a ajusté certaines règles de l’assurance soins de santé et indemnités et a pris des mesures exceptionnelles en fonction des besoins du terrain, afin que les soignants puissent continuer à dispenser tous les soins nécessaires. Les patients infectés par le Covid-19 ne sont même plus obligés de passer par leur médecin traitant pour réaliser une téléconsultation remboursée.

La télémédecine a également permis le suivi et la prise en charge de personnes à la maison ou en dispositif extrahospitalier. Grâce à elle, les professionnels et les systèmes sociaux et sanitaires ont pu échanger de l’information afin de décongestionner les établissements, d’offrir des modalités de prise en charge alternatives et même de minimiser les déplacements, et donc les contagions.

Santé mobile

Les technologies de l’information et de la communication ont montré leur utilité dans la gestion de la pandémie. La géolocalisation et le recours aux applications mobiles se sont généralisés. Ce qui a permis de faciliter l’autodiagnostic des personnes, ainsi que le suivi. On peut citer la start-up Bingli, fruit d’une collaboration public-privé à Anvers, qui a développé un questionnaire électronique pour le diagnostic du Covid-19, implémenté très rapidement.

Polyvalence des hôpitaux

On a pu observer comment les hôpitaux ont multiplié leurs ressources, sur une période de quelques jours, notamment grâce au changement de fonctionnement des infrastructures : l’utilisation de salles opératoires comme salles de soins intensifs, l’équipement des unités de soins "classiques" en unités de soins intensifs, etc.

Polyvalence des professionnels

Au plus fort de la crise, des médecins ayant une spécialisation non liée au Covid ont travaillé en première ligne avec des patients Covid ou comme support des spécialistes, démontrant la flexibilité des professionnels dans leurs rôles et responsabilités. Le personnel infirmier a lui aussi dû faire preuve de flexibilité, ce qui relativise quelque peu l’épineux débat sur la classification des fonctions au sein des hôpitaux.

«Le momentum est là pour intégrer l’innovation de façon durable et structurelle.» Joke Bouckaert Responsable des entreprises institutionnelles chez ING

La question est à présent de voir si ces quatre avancées seront pérennisées ou si elles garderont un caractère exceptionnel. "Le momentum est là pour intégrer l’innovation de façon durable et structurelle", estime Joke Bouckaert, responsable du secteur des entreprises institutionnelles chez ING. Jusqu’ici en effet, le système de santé belge s’est signalé par une faible capacité à intégrer sur le terrain les innovations managériales (lire ci-dessous).