Comment le fisc décourage le contribuable

Processus 110. Cette appellation vous a un petit air d’opération top secret, mâtinée de la rigidité typique à la langue administrative. Ce qui est plutôt bien vu. Parce qu’il s’agit d’une consigne administrative , baignant dans un secret relatif. Interrogé fin janvier par le député MR Benoît Piedbœuf, comme le soulignent nos confrères de Trends-Tendances, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a reconnu son existence. Tout en soulignant qu’il s’agissait-là d’un document " à usage interne " du fisc, et qu’il ne pouvait donc le transmettre. Et d’ensuite noyer le poisson quant à la conformité, voire la légalité, dudit processus.

"Décourager le contribuable"

Un procédé que l’on trouve " assez dérangeant " au sein de l’Union des Classes moyennes. " Cette sorte d’appel administratif garantissait qu’il y ait un réexamen du dossier. Sa suppression est d’autant plus regrettable qu’elle n’est pas connue du grand public et que le SPF Finances n’en fait aucune mention sur son site ", déplore Sophie Fery, spécialiste en matières fiscales au sein de l’UCM.

"C’est ahurissant, embraie Thierry Litannie, avocat spécialisé en droit fiscal. Si le contribuable a le droit de réclamer qu’un autre fonctionnaire, de niveau supérieur, puisse étudier le dossier d’un œil nouveau, ce n’est pas pour que celui-ci soit là pour donner d’office raison à l’administration. On est en droit de se demander si tout ceci n’a pas pour objectif de décourager le contribuable. à qui on ne laisse pas d’autre recours que les tribunaux. Or on connaît tant la lourdeur que la longueur des procédures. Sans parler des honoraires d’avocats. Le risque est donc que pour bon nombre de ‘petits’ dossiers, le coût judiciaire ne soit hors de proportion au regard du montant du litige."