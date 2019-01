Comment les écoles se préparent à la manif pour le climat

Mener des actions concrètes

Même son de cloche du côté de l’Institut Saint-Boniface Parnasse à Ixelles, où la direction explique: " On demande aux élèves d’avoir une certaine cohérence. On s’est posé la question de savoir pourquoi pendant plus de 5 ans nous n’avions pas réussi à trier les déchets alors que nous avions mis en place un certain nombre de dispositions pour le faire. On profite donc de l’état d’esprit ambiant pour reconscientiser les élèves à l’effort écologique, et à mobiliser une équipe qui nous permettra de relancer le tri au sein de l’établissement. "

En dehors de Bruxelles, les jeunes sont aussi sensibilisés au réchauffement climatique. Dans la foulée de la marche bruxelloise, un groupe d’élèves du Collège Saint-Barthélemy de Liège a décidé d’organiser une réplique jeudi midi, place Saint-Lambert. Le mot est passé, et de plus en plus d’écoles de la Cité ardente semblent partantes. Au DIC Collège par exemple, on va autoriser les 4e, 5e et rhétos à s’y rendre, moyennant l’autorisation des parents. Et pour ceux qui d’aventure ne devaient pas obtenir le feu vert parental, des dispositions devraient être prises. "Un prof d’économie me disait qu’il allait donner un cours pour les élèves restant en classe, sur les liens entre l’économie et l’écologie" explique Vincent Lambert, directeur du Collège.