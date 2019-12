Comment se portent nos PME?

Les PME belges sont en bonne situation financière mais quelques éléments inquiètent. A Bruxelles, plus de 20% d'entre elles sont au bord de la faillite. Quant aux sociétés wallonnes, elles rechignent à investir. Que faire?

Les PME belges sont globalement en meilleure santé, plus robustes, plus autonomes qu’il y a un an. Leur rentabilité est au plus haut depuis le début de la décennie. Voilà ce qui ressort des chiffres compilés par Graydon, en association avec l'UCM et l'Unizo, pour dresser le "rapport PME" 2019, basé sur les déclarations de 2018.

Fin de l'an passé, il y avait près 1,17 million de PME en Belgique, c'est-à-dire 2,7% de plus que fin 2017. "Nous sommes le pays des PME en Europe", relève Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unizo. Plus de 70% de ces entreprises sont estimées "en bonne santé", présentant très peu de risques de faire faillite.

"La rentabilité s'améliore grâce à la conjoncture et à la réforme de l'impôt des sociétés", note-t-on à l'UCM. Le niveau d'endettement diminue et les PME belges ont de plus en plus de liquidités. "Il y a clairement une tendance à une évolution positive", se réjouit Eric Van den Broele, senior manager Research & Development chez Graydon.

Zone rouge

Néanmoins, 11% des PME sont quand même dans la zone rouge. Il s'agit de la moyenne du pays, mais à Bruxelles elles sont plus de 20% à présenter de graves difficultés. C'est inquiétant. "Et la tendance à la baisse dans cette tranche est moins forte que des les autres Régions", remarque Eric Van den Broele. Il faut dire que les sociétés bruxelloises présentent un profil un peu différent de celui des entreprises wallonnes et flamandes: elles sont en moyenne plus jeunes (60% ont moins de 10 ans) et plus petites. De plus, beaucoup sont actives dans l'horeca, un secteur où les faillites sont nombreuses.

Face à la situation bruxelloise, l'UCM aimerait voir le lancement d'un prêt tel que le "prêt coup de pouce" de la Région wallonne, afin de faciliter la mobilisation des capitaux dans des investissements de proximité.

Booster les investissements

Notons qu'en Wallonie (comme en Flandre), 78% des PME sont en bonne santé et 10% se portent mal, ce dernier chiffre connaissant une tendance à la baisse. Mais si la Wallonie présente le meilleur potentiel de développement, les investissements y sont à la traîne. Là aussi, l'UCM a une proposition: "Il faut renforcer le B2B wallon, inciter les PME à aller à l'international", demande Clarisse Ramakers, directrice du service d'étude de l'UCM. Autre demande: la prolongation de la suppression de la cotisation patronale sur le premier emploi. Pour la Wallonie, l'UCM demande que dans le cadre de la réévaluation des aides à l'emploi, les PME soient particulièrement ciblées. Et du côté de la Région bruxelloise, qu’une aide telle que le "Sesam" qui existe en Wallonie pour aider les petites entreprises à engager du personnel soit lancée.