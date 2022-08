Comment soulager les entreprises terrassées par les prix de l'énergie?

Des aides publiques temporaires et ciblées seront nécessaires pour éviter des dégâts économiques majeurs. Plusieurs pistes se dessinent à l'approche du Comité de concertation de ce mercredi.

Pour certaines entreprises, l'hiver prochain s'annonce tout simplement cauchemardesque, au point de mettre en péril l'existence même de la boîte. En cause, la facture énergétique dont la hausse exponentielle vient s'ajouter à la forte hausse des coûts salariaux provoquée par l'inflation. Le tout dans un contexte de ralentissement de la demande.

Avec un tel cocktail, certaines entreprises se retrouveront rapidement au bord du gouffre. À moins d'une intervention extérieure des autorités. C'est l'objet du Comité de concertation qui réunira ce mercredi le gouvernement fédéral et les entités fédérées.

Quelles sont les options dont disposent les pouvoirs publics pour soulager les entreprises les plus exposées et éviter par la même occasion une nouvelle vague de faillites et de casse sociale? Quatre pistes sont actuellement les plus souvent citées.

1. Intervenir sur la facture d'énergie

L'intervention la plus directe et la plus radicale, c'est de faire baisser la facture énergétique, par exemple en instaurant un plafond sur le prix du gaz. C'est ce que préconisent le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). À condition toutefois que cela se fasse à l'échelon européen, sous peine de ne plus pouvoir trouver de fournisseurs.

On peut également alléger la facture en diminuant la TVA. C'est ce que l'Italie vient de faire en ramenant la TVA sur le gaz à 5%, soit le niveau le plus bas qu'autorise l'Europe.

"En diminuant les prix, on n'envoie pas un bon signal, car on n'encourage pas l'investissement dans les énergies renouvelables." Koen De Leus Economiste en chef chez BNPP Fortis

Agir sur la facture n'offre toutefois pas que des avantages. "En diminuant les prix, on n'envoie pas un bon signal, car on n'encourage pas l'investissement dans les énergies renouvelables", prévient Koen De Leus, économiste en chef chez BNPP Fortis.

Il rappelle que les mesures prises pour soulager la facture énergétique des ménages ont jusqu'ici coûté 3,8 milliards d'euros, alors que, dans le même temps, les mesures visant à faire diminuer la consommation d'énergie représentent… 40 millions d'euros. "Il aurait été préférable que ce soit l'inverse", indique Koen De Leus.

En tout état de cause, il faudra procéder de manière temporaire et ciblée, en privilégiant les entreprises les plus énergivores et les PME, estime l'économiste de BNPP Fortis. "Il faut bien choisir la cible, car les secteurs les plus énergivores, comme la chimie, le verre ou l'extraction, disposent généralement d'un pricing power supérieur à la moyenne, c'est-à-dire d'une meilleure capacité de transmettre des hausses de coûts dans les prix facturés aux utilisateurs. D'autre part, les secteurs énergivores sont généralement moins intensifs en main d'œuvre et subiront dès lors moins fort l'indexation des salaires."

Outre la partie variable qu'est la consommation, il est également possible d'agir sur la partie fixe de la facture, tels que les frais de transport et de distribution des intercommunales. Jusqu'il y a peu, ceux-ci représentaient près de la moitié du montant total de la facture énergétique.

"Ils pourraient être temporairement réduits, suggère l'Union des classes moyennes (UCM). De même, vu l'amortissement accéléré des panneaux solaires, la rémunération des certificats verts pourrait être revue", ajoute la fédération patronale.

"Les indépendants et PME doivent être à l'abri des coupures et des citations en faillite en cas de retards de paiement." Union des classes moyennes (UCM)

2. Moratoires

L'explosion des factures est telle qu'un moratoire est nécessaire, estime l'UCM. "Les indépendants et PME doivent être à l'abri des coupures et des citations en faillite en cas de retards de paiement. Des plans d'apurement automatiques peuvent être convenus", suggère-t-elle.

Durant la crise covid, un moratoire avait permis d'éviter la faillite à des entreprises saines, mais également à des entreprises en moins bonne posture. Ce qui avait ensuite, une fois le moratoire levé, donné lieu à un mouvement de rattrapage, les canards boiteux étant cités en faillite par les tribunaux.

Certains experts consultés par le gouvernement fédéral préconisent un gel temporaire des remboursements aux banques, assorti de garanties d'État.

3. Aides à l'investissement

Pour donner aux entreprises les moyens d'accélérer la transition énergétique, l'UCM suggère de prévoir notamment des déductions fiscales fédérales majorées et un accès régional au crédit dans de bonnes conditions, pour les investissements dans les énergies renouvelables et dans l'utilisation rationnelle de l'énergie.

De son côté, la Région wallonne offre déjà des incitants aux entreprises pour qu'elles réalisent des audits énergétiques. Elle cible en particulier les PME, sachant que les grandes entreprises (plus de 250 salariés) sont obligées depuis 2016 de présenter un audit énergétique tous les quatre ans.

Contrairement à l'intervention sur la facture d'énergie qui soulage immédiatement les entreprises en difficultés, l'aide à l'investissement ne produira ses effets que sur le moyen terme. "Mais si on n'incite pas maintenant à réaliser de tels investissements, quand le fera-t-on? Never waste a good crisis…", répond Koen De Leus. Il estime du reste que de tels investissements contribueront de manière non négligeable à la croissance économique au cours des dix prochaines années.

Depuis le 1er juillet, le régime normal du chômage temporaire pour raisons économiques est à nouveau d’application, mais avec quelques assouplissements qui resteront valables jusqu'au 31 décembre.

4. Chômage économique

Jusqu'au 30 juin dernier, les entreprises confrontées à des difficultés économiques liées à la crise pandémique ou à la guerre en Ukraine pouvaient recourir au chômage temporaire pour force majeure en bénéficiant d'une procédure simplifiée. Depuis deux mois, le régime normal du chômage temporaire pour raisons économiques est à nouveau d'application, mais avec quelques assouplissements qui resteront valables jusqu'au 31 décembre. Ceux-ci suffiront pour garder l'accès à cette formule ouverte pour certains employeurs, mais pas pour tous.

En gros, pour pouvoir actionner auprès de l'Onem le chômage temporaire pour raisons économiques pour ses employés, l'employeur doit introduire une demande auprès de l'Onem et justifier d'un manque de travail, ainsi que verser un complément à chaque employé (l'Onem payant 65% du salaire moyen). Pour les ouvriers, l'accès au régime est plus aisé. Les délais pour les demandes restent raccourcis et les preuves des difficultés de l'entreprise restent allégées jusqu'au 31 décembre.

Pour la force majeure, en revanche, le régime normal est à nouveau d'application stricte. "Pour en bénéficier, il faut qu'il y ait un événement soudain et imprévisible, indépendant de la volonté des parties, et qui rende l'exécution du contrat de travail impossible, rappelle Sophie Berg, avocate associée en droit du travail au cabinet CMS-DB. La cause ne peut pas devenir structurelle, ce qui risque de poser problème à l'avenir, si le réchauffement climatique finit par rendre chroniques les phénomènes jugés aujourd'hui comme extraordinaires, comme les inondations ou la sécheresse."

Chroniques, donc structurels. Idem pour le coronavirus: "Après deux ans de pandémie, on ne peut plus parler ici d'événement soudain et imprévisible."

La question se pose aussi pour le chômage pour raisons économiques tout court, poursuit Sophie Berg: "Si les circonstances actuelles comme la hausse des prix et l'indexation peuvent justifier économiquement l'arrêt de l'activité, l'Onem va-t-il accepter que l'employeur décide lui-même de suspendre ou d'arrêter son usine parce que cela lui coûte trop cher? C'est rien moins qu'évident, car ici aussi, il faut que le manque de travail résulte d'une cause indépendante de sa volonté."

Avis partagé par Bernard Maingain, avocat au cabinet Xirius: "Décider de manière volontaire de diminuer le volume de travail sans cet aléa tiers ne permet pas de recourir au chômage pour raisons économiques."

"Le système normal de chômage pour raisons économiques est trop lourd. Et s'il a été assoupli pour le deuxième semestre de l'année, c'est à la demande des employeurs, souligne de son côté Florence Bonkain, porte-parole à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Ceux-ci voudraient qu'il soit prolongé et élargi sur le mode covid-Ukraine." Des discussions sont en cours actuellement. "Nous allons demander l'avis des partenaires sociaux et ré-interpeller le Conseil national du Travail pour le régime à mettre en place dans les mois qui viennent", conclut la porte-parole. Dans l'espoir de faire bouger le Fédéral.

«Le vrai enjeu de ce dossier, estime Bernard Maingain, c'est un arbitrage de fond, qui se résume à la question: qui prend en charge l'aléa économique? L'entrepreneur ou l'État?"