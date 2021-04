Conner Rousseau: "Si on n'augmente pas les salaires, alors on ne verse pas de dividendes"

Les socialistes flamands réfutent l'argument patronal comme quoi on n'augmente pas les salaires en temps de crise. Dans une interview accordée à L'Echo, le président de Vooruit (anciennement le sp.a) Conner Rousseau a mis les choses au point. " Il y a des secteurs où les affaires ont bien tourné , je pense aux supermarchés par exemple. Si on ne peut pas augmenter le salaire de ces gens-là, alors on ne verse pas de dividende aux actionnaires."

"On ne peut pas tolérer que le livreur soit payé au salaire minimum et que son patron verse des dividendes aux actionnaires."

Il cite aussi les achats en ligne auxquels les Belges ont eu massivement recours durant le confinement . "Les bénéfices dégagés partent à l’étranger ou dans des paradis fiscaux. On ne peut pas tolérer que le livreur qui satisfait tous nos désirs soit payé au salaire minimum et que son patron verse des dividendes aux actionnaires."

Plus tôt dans la journée, le président de l'Open Vld Egbert Lachaert avait invité les syndicats à "créer des attentes réalistes envers leur base". Ce à quoi le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) a répliqué sur Twitter : "Sans marge pour une prime corona sérieuse et en l'absence de discussion sur le salaire minimum, il n'y aura pas non plus de marge pour les dividendes et les salaires des patrons."