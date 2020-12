Contraction de 7,2% du PIB belge cette année, selon Degroof Petercam

"La bonne nouvelle, c’est que le potentiel est là pour une reprise rapide de l’activité économique, une fois que l’épidémie sera sous contrôle", explique Hans Bevers, économiste en chef chez Degroof Petercam. Pour 2021, il esquisse quatre scénarios, en fonction de l’efficacité de la campagne de vaccination et en fonction de l’apparition ou non d’une troisième vague de contaminations.

Quatre scénarios

Le scénario le plus optimiste part du principe que la vaccination sera rapide et qu’il n’y aura pas de troisième vague. Dans ce cas de figure, on se retrouverait en 2025 avec un niveau de croissance inférieur de 1,4% à ce qu’il aurait été en l’absence de crise Covid. Ce qui équivaut à un coût de 6,5 milliards d’euros et un endettement qui passerait à 120% du PIB.