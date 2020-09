Contrôles fiscaux abusifs: quels sont les droits du contribuable?

Le Covid-19 et le télétravail engendrent parfois des demandes "abusives" de la part de certains contrôleurs, constatent plusieurs fiscalistes.

Certains contrôleurs fiscaux outrepassent les règles de procédure . C'est le constat effectué cette année par le conseiller fiscal Pierre-François Coppens, ses confrères Thierry Litannie et Thierry Afschrift, tous deux avocats fiscalistes, mais aussi de nombreuses sociétés fiduciaires.

Bien que tous les contrôleurs fiscaux ne soient pas à mettre dans le même sac, affirment-ils, certains, sous prétexte de la crise du coronavirus et du télétravail, ne respectent plus les règles de procédure lorsqu'il s'agit de mener un contrôle fiscal.

" Les pouvoirs de l'administration fiscale sont déterminés. Les contrôleurs peuvent adresser des demandes de renseignement ponctuelles à distance pour éclaircir une situation fiscale, ou bien venir sur place, au siège de l'entreprise, pour consulter les documents comptables", explique Thierry Litannie. "Actuellement, on constate dans certains cas que les demandes envoyées s'apparentent plus à des contrôles sur place, ce qui n'est pas légal ."

Pour Pierre-François Coppens, "ce genre de pratique engendre une relation plus difficile entre le contribuable et le contrôleur. Il n'y a plus de dialogue, ce qui est dommage car beaucoup de doutes pourraient s'éteindre s'il y avait un minimum de dialogue."