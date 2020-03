Coronavirus: "La Belgique perdra au moins 0,2 ou 0,3% de croissance"

Si le pic est atteint en Chine lors de ce premier trimestre et que l’épidémie reste modérée et circonscrite , la croissance mondiale pourrait être inférieure d’un demi-point de pourcentage : elle devrait baisser à 2,4% (contre 2,9% estimé précédemment). Pour la zone euro, elle s'établirait à 0,8% (-0,3%) , prévoit l'OCDE. La croissance du PIB italien serait nulle, l'Allemagne se contenterait d'un maigre +0,3%.

Et en Belgique?

En cas de contamination plus large et plus durable, l'OCDE envisage un impact plus important sur les économies. "Cela va se jouer dans ces deux prochaines semaines. Tout dépendra de l'importance du confinement, des annulations et de la coordination", juge Philippe Ledent. "Si les compagnies aériennes suppriment leurs vols intraeuropéens, le coût et l'impact économique seront très importants!"