Dans les lieux touristiques, les magasins seront ouverts 52 dimanches par an

Les classes moyennes peu emballées

"Un indépendant a aussi droit à son repos dominical"

Du côté des classes moyennes, l’idée de pouvoir ouvrir 52 jours par ne suscite pas un enthousiasme débordant. Christine Mattheeuws, président du Syndicat neutre des indépendants (SNI), évoque plusieurs objections. "Le chiffre d’affaire des commerçants ne va pas nécessairement augmenter. Les gens feront leurs achats à d’autres moments. Par contre, les coûts vont augmenter du fait qu’on ouvre plus longtemps, ce qui viendra peser sur la marge bénéficiaire", prévient-elle.

Elle pointe ensuite le recul qu’une telle "flexibilisation" représente pour la vie de famille. "On ne parle plus que de burn-out et de la difficulté de combiner travail et vie privée. Un indépendant a aussi droit à son repos dominical."

Christine Mattheeuws pose par ailleurs la question de la pertinence de la liste des localités à vocation touristique. "Le seuil d’accès pour rentrer sur cette liste est de plus en plus bas. Ne serait-il pas opportun de revoir cette liste sur base de critères plus clairs ?" Elle rappelle à cet égard que toute commune, même sans vocation touristique, peut déjà ouvrir 6 dimanche par an, ce qui n’est déjà pas si mal, selon elle. "Le cadre actuel permet également d’ouvrir jusque 20 heures, voire jusque 21 heures la veille d’un jour de fête. Tâchons d’abord d’exploiter pleinement les possibilités existantes."