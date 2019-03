De Croo ne veut pas d'un tax shift. Il plaide pour un "tax cut"

De Croo, qui a succédé à Van Overtveldt, souhaite donner d'autres accents à la réforme . Il l'a clairement indiqué dans une lettre qu'il a adressée au Conseil supérieur des finances: il souhaite une baisse des impôts et ne veut pas d'un tax shift. De Croo souligne que Van Overtveldt a laissé ouverte la question de la neutralité fiscale de la réforme. De Croo souhaite clairement une baisse d'impôt et rejette l'idée d'un tax shift .

Tranches d'imposition

Dual income tax

Cette évolution vers un nombre plus réduit de tranches d'imposition devrait faire partie des trois scénarios qui seront probablement proposés dans le rapport du Conseil supérieur des finances. Un taux de taxation unique, la réduction à trois tranches d'imposition, et un système d'imposition différenciée ("dual income tax"), qui prévoit que les revenus soient scindés en deux catégories: les revenus du travail ou les allocations d'une part, et les revenus de biens patrimoniaux comme les actions, les obligations, l'épargne et les revenus locatifs d'autre part.