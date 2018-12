"De la marge pour une augmentation salariale, mais pas trop" (FEB)

L'enveloppe bien-être de 600 millions d'euros à répartir sur deux ans est également une piste. "Il faut voir si elle attribuée de manière linéaire ou plus ciblée, en évaluant où se situent les plus grands risques de pauvreté."

A la lumière du baromètre semestriel établi sur la base de ses membres, la fédération patronale se montre inquiète pour la croissance du pays en 2019. "Il y a davantage de secteurs pessimistes qu'optimistes", résume son économiste Edward Roosens. "Ce n'est pas dramatique, mais il y a plus d'incertitude que six ou douze mois auparavant." Un Brexit "dur", notamment, suscite beaucoup d'inquiétude. Cela coûterait à la Belgique 2,4% du PIB à terme et déjà 1% lors de la première année, soit quatre fois plus qu'une sortie "négociée".