De moins en moins de jeunes arrivent sur le marché du travail

Ils ne sont plus que 2,9% à faire leurs premiers pas sur le marché du travail. Tels sont les chiffres de 2018, communiqués ce mercredi par Acerta. Une baisse donc, si on se réfère aux 3,1% enregistrés en 2015. Pourtant, le marché de l'emploi belge est actuellement en croissance. Un paradoxe qui peut potentiellement s'expliquer par l' augmentation de la population active chez les 55-64 ans .

Comment l'expliquer? Acerta n'avance pas d'explication précise, mais avance des pistes: "Les employeurs ne veulent-ils pas les plus jeunes travailleurs ? Ne les trouvent-ils pas ? Ou n'y en a-t-il pas ? Quoi qu'il en soit, nous constatons que la proportion de jeunes de moins de 25 ans diminue chaque année. Cela s'explique bien sûr aussi par le fait que les personnes âgées restent plus longtemps actives sur le plan professionnel. Toutefois, si la durée de la formation est prolongée , tel que cela se produit actuellement parmi les aides-soignants, cela va aussi avoir temporairement des conséquences négatives sur la disponibilité de ces jeunes sur le marché de l'emploi", explique Benoît Caufriez, directeur Acerta Consult.

Le non-marchand vieillit

C'est le secteur non-marchand qui connaît la baisse la plus significative. Ils étaient 24,2% à entrer sur le marché du travail par ce secteur en 2015, mais seulement 19,3% l'an dernier. Les jeunes travailleurs entrants se retrouvent davantage dans les secteurs des services (29,4%), du commerce (22,6%) et de l'industrie (24,4%).

Pourquoi cette baisse dans le secteur non-marchand? "Plusieurs études ont montré que le non-marchand est plus âgé que la moyenne. Nous observons donc à présent aussi que ce même secteur emploie de moins en moins les jeunes. Il s’agit d'une évolution inquiétante, car ce secteur a précisément besoin de rajeunir. Il est important d’étudier quelles en sont les causes exactes et de procéder à des choix pour une adaptation de la politique RH que peut mener le non-marchand", estime Benoît Caufriez.