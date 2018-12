De nombreuses perturbations suite aux actions syndicales

A Bruxelles, la Stib ne prévoit pas non plus de participation syndicale à l'action de vendredi tandis que les TEC wallons seront eux fortement touchés par le mouvement, en particulier à Liège et dans le Hainaut. Au TEC Liège-Verviers, 30% des services seront assurés du côté de Verviers, Eupen et dans les Fagnes. Ailleurs, ils seront quasiment nuls. Les syndicats policiers participeront par ailleurs à cette journée d'actions. Ils ont activé un préavis de grève pour les 13 et 14 décembre.