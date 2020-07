Déficit et dette publics en hausse en Belgique au premier trimestre

Une dette publique stable pour la zone euro

Les ratios les plus élevés de la dette publique par rapport au PIB à la fin du premier trimestre ont été enregistrés en Grèce (176,7%), en Italie (137,6%) au Portugal (120,0%), en Belgique (104,4%) et en France (101,2%) et les plus faibles en Estonie (8,9%), en Bulgarie (20,3%) et au Luxembourg (22,3%). Au premier trimestre 2019, la Belgique affichait un ratio légèrement moins élevé de 103,2% du PIB, à 478 milliards d'euros