Déjà trois faillites de plus de 100 personnes cette année

Les apparences sont parfois trompeuses. Au cours du mois de janvier 2019, les faillites ont diminué de 8,35% sur un an, d’après les chiffres de Graydon. Par contre, parmi les 911 faillites recensées en janvier, on en dénombre déjà trois impliquant plus de 100 emplois. Il s’agit de l’imprimerie Helio à Charleroi (207 postes perdus), des magasins d’habillement New Look (153) et du fabricant de plats surgelés Frima (114).