Des aides distillées au coup par coup

Au dixième mois de la crise, on continue à distribuer les aides au gré des circonstances, sans plan d'ensemble. Et en créant une nouvelle concurrence entre Régions.

La Fédération Horeca Bruxelles reproche à la SNCB de ne pas réduire ou suspendre les loyers des établissements dans les gares, la chaîne Olivier Dachkin menace d'attaquer les autorités en justice si celles-ci maintiennent la fermeture des salons de coiffure, la Région bruxelloise décide d'octroyer une nouvelle prime de 3.000 euros aux exploitants de services de taxis tandis qu'Assuralia, la fédération du secteur des assurances, décide de consentir des reports ou des facilités de paiement aux entreprises, indépendants et particuliers... Le point commun entre ces quatre événements? Une gestion toujours chaotique de la crise pandémique et de ses conséquences pour l'économie.

Aujourd'hui, les gouvernements et les fédérations n'ont plus l'excuse de l'urgence qu'ils pouvaient brandir début mars, quand on ne soupçonnait pas l'ampleur de la crise et qu'on ignorait encore beaucoup du Covid-19. Pourtant, tout se passe comme si l'on continuait de réagir au coup par coup, en fonction des coups de gueule, des cris d'indignation poussés par tel syndicat, telle industrie, telle organisation, ou, peut-être, du nombre de plaintes rapportées à tel ou tel guichet. Preuve en est que quand on tente de synthétiser les différents régimes d'aides corona existants, on s'arrache les cheveux.

Les différences dans les aides entre les Régions sont synonymes d'une nouvelle concurrence interrégionale négative, comme au temps des plans Objectif I.

On rappellera aussi que nombre d'entrepreneurs et d'indépendants renoncent à solliciter celles auxquelles ils ont droit, faute de s'y retrouver dans un labyrinthe... que symbolise parfaitement le classement des secteurs d'activité NACE: s'y côtoient plusieurs centaines de secteurs ordonnés par division, groupe, classe et sous-classe. Le moment de relire Kafka? Oui, surtout quand l'objet social de votre société ne correspond pas pile poil au code NACE retenu pour l'aide visée.

Fédéral, Régions et partenaires sociaux n'auraient-ils pas pu décréter l'intérêt supérieur, dicté par la crise sanitaire, et arrêter ensemble un train de mesures générales? Sans plus de différences entre Régions, synonymes d'ailleurs d'une nouvelle concurrence interrégionale négative comme au temps des plans Objectif I (on se relocalise là où c'est plus subsidié)... On peut toujours en rêver, tout en songeant que là aussi, la structure fédérale pèse décidément fort lourd.