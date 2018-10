"Des années de grandes turbulences devant nous"

Dans leur livre "Le prêtre et l’économiste", l’abbé Eric De Beukelaer et l’économiste Bruno Colmant lancent un avertissement pour les dix prochaines années, qui promettent beaucoup de turbulences.

Les temps se sont assombris depuis la crise financière de 2008, constatent l’abbé Eric de Beukelaer et l’économiste Bruno Colmant dans leur livre "Le prêtre et l’économiste" (Renaissance du livre Editions). Lors de la présentation de leur ouvrage ce mercredi, ils ont souligné que depuis les années 80, le capitalisme à visage humain a disparu au profit d’un matérialisme américain où la vision à court terme domine. "J’ai peur que le monde soit de nature anthropique. On préfère son présent plutôt que de penser au futur", indique Bruno Colmant. Selon lui, ce narcissisme provient d’un type de modèle économique. Eric De Beukelaer constate aussi la difficulté de l’être humain à penser à long terme. "Nous trichons sans cesse avec la loi du marché. Le juste prix devrait intégrer les coûts de pollution. Prendre l’avion devrait coûter plus cher, tout comme l’utilisation des énergies fossiles et les steaks", indique-t-il.