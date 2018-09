Des infractions dans la passation de marchés publics fédéraux

Saucissonnage interdit

"L'attribution directe d'un marché public sans mise en concurrence constitue une infraction grave aux principes fondamentaux de la réglementation, à savoir la non-discrimination, l'égalité de traitement et la transparence", énonce-t-elle. Elle rappelle que la jurisprudence belge tend clairement à considérer comme contraires à l'ordre public et dès lors frappés de nullité absolue les contrats conclus sans tenir compte de la réglementation sur les marchés publics en ce qu'ils ne respectent pas le principe de mise en concurrence et, par conséquent, celui d'égalité.