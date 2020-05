Des recettes fiscales en chute libre avec le coronavirus

"On peut comparer cela au moment où une guerre éclaterait"

"En fait, on peut comparer cela au moment où une guerre éclaterait. Mais c'est plus ou moins ce que nous avons fait: nous avons forcé presque tout le monde à rester à l'intérieur et nous avons fermé une très grande partie de notre paysage commercial", note Alexander De Croo qui espère bien que ce ne sera là qu'une première et qu'elle ne devra pas être répétée. "Si nous parvenons à redémarrer dès lundi et à respecter les règles, l'économie pourrait redémarrer rapidement et il n'y a aucune raison de penser que cela serait structurel."