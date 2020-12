Des signes de reprise sur le marché de l'emploi

La prévision nette d'emploi , soit le différentiel entre les embauches et les licenciements attendus, atteint donc la valeur de + 6% . Une embellie qui s'observe dans toutes les Régions du pays: +8% en Wallonie, +5% en Flandre et +2% à Bruxelles.

"Si elles se confirment, ces prévisions permettraient d’entrevoir des signes tangibles de reprise ", estime le directeur général de ManpowerGroup Belux, Philippe Lacroix. "Les résultats de l’enquête laissent toutefois apparaître une situation contrastée en fonction des secteurs , avec d’un côté, une forte demande de main-d’œuvre dans la logistique ou les sociétés technologiques et de l'autre, une situation encore très préoccupante dans le secteur de l’Horeca ou des voyages ", nuance-t-il.

D'après une autre enquête, menée par le site d'emplois Indeed, le pourcentage d'employeurs optimistes pour 2021 serait un rien plus élevé. 42% des entreprises belges envisageraient d'engager autant, voire plus, l'année prochaine qu'avant la crise, y lit-on. Des signaux encourageants, mais à confirmer...