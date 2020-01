Deuxième accélération consécutive de l'inflation

L'indice santé a progressé

On s'approche donc de l'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 107,20 points. Le dernier dépassement de l'indice-pivot remonte au mois d'août 2018.

LPG vs gaz naturel

Sur un an, les produits et services qui ont le plus augmenté sont les autres carburants pour véhicules particuliers (LPG: +18,8%), les envois postaux (+13,8%) et les chambres d'hôtel (+13,3%).