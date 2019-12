Diffuser de la musique en entreprise: ça devient plus simple

A partir du 1er janvier, les entreprises ne devront plus prendre qu'une seule licence pour avoir le droit de diffuser de la musique. La plateforme Unisono devient le seul interlocuteur, pour les droits d'auteur et les droits voisins.

Comment ça marche? Ce n'est pas si simple. Il faut deux licences, une pour les droits d'auteur (Sabam) et une seconde pour les droits dits voisins (la Simim gère ceux des interprètes et Playright ceux des producteurs).

Mais dans quelques jours, le système sera simplifié. Il n'y aura plus qu'un interlocuteur, parce que ces trois organismes ont créé une plateforme, Unisono. Il n'y aura plus qu'une seule licence à demander et une seule facture à payer. Unisono devient, à partir du 1er janvier, l'interlocuteur unique des professionnels et publiera les tarifs.