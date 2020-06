Donation via un notaire étranger: enregistrement bientôt obligatoire?

L’enregistrement des actes notariés étrangers de donation de biens mobiliers par un habitant du Royaume pourrait devenir obligatoire. Avec quelles implications?

Il ne sera peut-être bientôt plus possible de se rendre à l’étranger pour y faire une donation mobilière notariée sans devoir payer de droits de donation. Une proposition de loi (CD&V, Groen-Ecolo, du 17 juin) visant à fermer définitivement la "Kaasroute" est en effet sur la table.

"Contrairement aux donations mobilières réalisées auprès d’un notaire belge, qui impliquent obligatoirement le paiement de droits de donation (3% en Flandre et à Bruxelles, 3,3% en Wallonie en ligne directe et entre conjoints), les donations mobilières réalisées auprès d’un notaire étranger – le plus souvent un notaire au Pays-Bas ou en Suisse – n’impliquent pas obligatoirement le paiement de droits de donation belges", observe Me Grégory Homans, avocat associé au cabinet Dekeyser & Associés.

La proposition de loi ne prévoit aucune rétroactivité, ce qui suppose que les anciennes donations réalisées devant un notaire néerlandais restent valables. Grégory Homans Avocat associé, Dekeyser & Associés

Recours à un notaire

Pour rappel, en Belgique, il est possible de réaliser une donation mobilière sans passer par un notaire.

Certaines donations doivent néanmoins obligatoirement être passées auprès d’un notaire et sont, dès lors, enregistrées (ce qui implique le paiement de droits de donation). C'est le cas de la donation avec réserve d’usufruit, la donation de parts de sociétés non-cotées, etc.

Le recours à la "Kaasroute" (route du fromage), très populaire au nord du pays, et la concurrence que cette pratique fait peser sur les notaires belges, est depuis des années dans le collimateur du gouvernement flamand qui se voit de ce fait privé d’importantes rentrées fiscales. Une situation d’autant plus inacceptable, estiment les autorités, que la fiscalité sur les donations, particulièrement attractive, permet d’échapper aux droits de succession qui, eux, sont nettement plus élevés.

Au début de l’année, le gouvernement flamand avait déjà annoncé que la durée de trois ans pendant laquelle le donateur doit être en vie pour éviter à ses héritiers le paiement des droits de succession serait étendue à quatre ans à compter du 1er janvier prochain.

Égalité de traitement au niveau fiscal

L’initiative parlementaire de ce 17 juin tend à rendre obligatoire l’enregistrement des actes notariés étrangers de donations de biens mobiliers par un habitant du Royaume. "Cela alignerait le traitement fiscal des donations mobilières qu’elles soient réalisées devant un notaire belge ou devant un notaire étranger", observe Me Homans. L’enregistrement d’un acte notarié étant une compétence fédérale, cette proposition de loi mettrait donc de facto un terme à cette pratique dans les trois régions du pays.

3% droits de donation Les donations en ligne directe/entre conjoints enregistrées sont soumises à un droit de donation de 3% qui permet d'éviter des droits de succession bien plus élevés.

Notons encore que "la proposition de loi vise exclusivement les donations mobilières réalisées auprès d’un notaire étranger. Les donations manuelles et indirectes (notamment, les "donations bancaires") non enregistrées restent possibles", souligne Me Homans. Ce dernier épingle toutefois que "la communication du CD&V laisse penser que cette proposition rendrait obligatoire l’enregistrement de toutes les donations mobilières, et ce, quelle que soit leur forme. Ce qui ne correspond évidemment ni au texte de la proposition ni à son esprit. Apparemment, il s’agirait d’une maladresse… Mais il conviendra de rester vigilant".