Double droit passerelle acquis, primes en discussion

À quelle aide pourront recourir les indépendants et les entreprises qui opèrent dans les commerces non essentiels ? Premier état des lieux...

La limitation de l'accès des commerces non essentiels via la prise de rendez-vous devrait en toute logique rouvrir le robinet des aides fédérales et régionales aux entreprises et indépendants touchés.

Pour les commerces exploités en société et avec du personnel, la première aide qui s'impose au plan fédéral est le recours au chômage temporaire. Une mesure en vigueur jusqu'à fin juin et qui sera donc utilisable sans modification.

Les entreprises et indépendants du commerce non essentiel pourraient bénéficier aussi de la mesure mixte (fédérale et régionale) sur les loyers. Il s'agit, pour rappel, d'encourager, par des incitants fiscaux, les propriétaires à annuler en tout ou en partie les loyers des entreprises contraintes à la fermeture, et d'octroyer au plan régional des prêts aux locataires pour payer leurs loyers. Ces formules de prêts existent déjà à Bruxelles et en Wallonie pour les entreprises fermées, en complément de la mesure fédérale, mais étaient réservées jusqu'ici aux commerces ayant été entièrement fermés. La question se pose aujourd'hui de savoir si elles pourront être ouvertes aux commerces à accès réduit.

"Le double droit passerelle est évidemment accessible pour les indépendants qui doivent cesser leur activité." David Clarinval Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME

Pour les commerçants indépendants impactés par les nouvelles décisions du Codeco, il est déjà acquis qu'ils pourront bénéficier du double droit passerelle de crise (2.583 à 3.228 euros par mois) prévu pour les secteurs contraints de fermer : ils y auront droit pour les mois de mars et avril, qu'ils soient fermés ou en accès limité. C'est une évidence, a déclaré le ministre des Indépendants David Clarinval dans un communiqué. Les métiers de contact y auront également accès, de même que les agences de voyages.

Primes à la fermeture à l'agenda à Bruxelles

Les aides à la fermeture ou à la forte baisse du chiffre d'affaires mises en place dans les Régions devraient également être adaptées à la nouvelle "donne" pour les commerces non essentiels. En Région wallonne, la dernière version de ces aides date du 11 mars 2021, mais ne visait qu'une liste de secteurs fermés à l'époque : cette aide était (est) liée à la taille des entreprises mesurée en nombre d'emplois équivalents temps plein. Il semblerait logique de l'étendre à présent aux nouveaux secteurs touchés.

Une éventuelle adaptation des primes à la nouvelle donne sera sur la table du gouvernement bruxellois ce jeudi.

À la Région bruxelloise, les dernières primes à la fermeture et à la chute des revenus, arrêtées le 16 février 2021, étaient déjà ouvertes à un grand nombre de secteurs, y compris une série de commerces non essentiels, également en fonction du nombre d'emplois et à partir d'une perte de 25% du chiffre d'affaires. Mais elles couvraient la période entamée au deuxième confinement. Il semblerait cohérent également de l'étendre au troisième confinement. Au cabinet de la secrétaire d'État Barbara Trachte (Transition économique), on nous dit que le point sera sur la table du gouvernement bruxellois ce jeudi. De bon augure.